【法律迷思】移民前應先考慮稅務安排

移民是近年來熱門的課題，不少調查都顯示，香港人皆有移民外地的念頭，很多人甚至已經開始尋找移民目的地。其中，香港人移居 海外的主要目的地包括英國 ( 特別是 BNO 護照持有人 )、加拿大，以及澳洲等。港人決定移民前有不少須考慮的事項，當中較重要的一項是不同國家的稅務安排。因此港人應盡早做好 稅務規劃，為稅務狀況面臨巨大變化 作好準備。

英國的稅務安排

作為現時港人其中一個最熱門的移居地，英國的稅務安排與香港相比 大有不同。香港是實行收入來源地域徵稅，只有來自香港的利潤才要在香港徵稅，而來自其他地方的利潤則不 用在香港繳交利得稅。但英國卻是實行「全球徵稅」，英國稅務居民在全球各地所賺取的收入和收益，包括得自海外的利潤，均可能須予以徵稅。 此外，英國有數種稅項是香港沒有 的，包括「利息稅」、「資產增值 稅」及「遺產稅」，當中遺產稅的最 高稅率更為 40%。至於其他稅項，英 國所徵收的稅率一般皆比香港所徵收的為高，例如入息稅在香港所收的稅率為 2% － 17%，但英國的卻為 20% － 45%；公司利得稅方面，香港的正常稅率是 16.5%，英國則為 19%。

雙重徵稅協定

英國與香港曾簽訂一項「雙邊稅務條約」(Double Taxation Agreement)，規定了哪個地區對個人或實體擁有徵稅權，以及如有抵 觸，應以哪個地區為準，避免對居民 雙重徵稅。除此以外，協議免除了某些收入或收益稅，或容許抵銷應納稅項，有利於在英國經商的香港居民。

移英前的稅務計畫

香港人在成為英國稅務居民前所 產生的海外收入或收益一般被稱為 「乾凈資本」 (Clean Capital)，即使該資金被匯入英國亦不會被徵稅。 因此港人在成為英國稅務居民前應把 乾凈資本分離，否則若該資金與成為 稅務居民後產生的資金混合，原來的乾凈資本也有機會被徵收稅項。

此外，港人須考慮是否設立「信託」以管理資產及避免英國所得稅。設立的信託有幾項要點：首先，信託必須在香港進行管理和控制，第二，信託的收入必須來自香港，第三，信託必須是「全權信託」，否則信託的收入將可能被視為有固定信託權益之受益人 ( 英國居民 ) 的收入。

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欄名 : 法律迷思