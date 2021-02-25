【網民熱話】中六開始買股票 兩年前All In Tesla　25歲公屋仔賺1000萬實現財務自由

最近股市表現向好，不少投資者都捉緊機會入市，希望可以大賺一筆。網民「革爾」經常在網上分享投資心得，深受網民追捧，最近他在討論區發帖，指自己兩年前大手買入Tesla（TSLA），提早實現財務自由。

兩年前事主剛剛大學畢業，身上只有百幾股當時每股只值40至50美元的TSLA。原本目標是30歲前可以賺到1000萬，實現財務自由。當時他還覺得這是不可能任務，不料疫情再加上美國聯儲局實施量化寬鬆貨幣政策，使他能提早達成目標。

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事主憶述他在中六畢業的暑假第一次買股票，當時用暑期工所獲的薪金買港股，跟隨巴菲特的價值投資策略「賺到少少」。在大學期間，再拿一大半的兼職薪金，即5000港元買股票。在2016年發現到Tesla這間公司後，就把所有港股變賣，再加上該月份的薪金，全部用來投資TSLA。接著又覺得加密貨幣大有前途，亦開始購買少許。

畢業後事主從事護士工作，勤力加班加上兼職，月入約4萬元。每月用一半薪金買入TSLA。到2020年尾，事主眼見TSLA股價屢創新高，但以太幣還在低位，認為機會難逢，就分段賣出六分一TSLA持股，改為購買以太幣。

事主公屋長大，從小富有的親戚總是對他態度冷淡，剛出來社會工作不久父親就中風，事主還要一邊養家一邊投資，現在所得的一切全是靠事主自己努力所賺的。現在事主25歲就超額完成目標，正準備離開公屋，還表示會進入金融界學習。

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事主最後指出自己發帖並不是為了炫耀，而是希望與大家傳達，「我們這代年輕人並不是沒有機會向上流。」指老一輩機會多，成功方法亦很簡單，這一代人雖然機會少得可憐，但只要捉得住這些罕有的機會，財富成長速度可以是老一輩既的十倍以上。事主忠告網民捉緊機會的第一步就是儲錢，鼓勵「大家要加油！」

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責任編輯：黃苑筠