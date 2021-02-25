【疫市就業】調查：近7成受訪香港青年對就業無信心　欠缺相關工作經驗

▲ 沙田青年商會發佈香港青年就業前景信心問卷調查，結果顯示69%受訪者對就業前景展望沒有信心。（沙田青年商會提供圖片）

疫情下失業率攀升，沙田青年商會發佈香港青年就業前景信心問卷調查，結果顯示69%受訪者對就業前景展望沒有信心，47%受訪者覺得現在畢業生一般要用多過三個月才能找到工作。

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是次調查於 2020 年 12 月至 2021 年2月期間於網上進行，一共收到333 份來自18到27歲青年的問卷，男性佔54％而女性佔46％，了解香港青年人對就業前景的看法。調查結果顯示，受訪者認為現今僱主最重視畢業生的「專業知識和技能」 (佔66%)，其次為「溝通及表達技巧」 (佔60%)、「社會經驗」 (佔53%)等，因此受訪者認為自己目前最欠缺的素質主要是「相關工作或實習經驗」 (佔39%)、「專業知識和技能」 (佔19%)。

調查亦指，在求職中最困擾受訪者的因素分別為「對自己就業發展方向缺乏了解」(49%)、「對企業崗位專業知識缺乏了解」 (46%)、「對自己工作興趣和能力缺乏了解」 (37%)，「對企業招聘流程和基本要求缺乏了解」 (35%)等。

研究中也發現，如果受訪者未來有工作機會，77%會想在香港就業。有23%受訪者想在外地展事業，當中三分之一選擇到內地發展事業。

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責任編輯：朱悅瀅