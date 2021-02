【港股追蹤】網易去年經調整盈利降6% 年內將推岀多個手遊

網易(09999) 公佈業績,去年歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為120.63億元(人民幣,下同),按年跌9%,淨匯兌損失為31.12億元;期內非公認會計準則歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為147.06億元,按年跌6.1%。

去年淨收入為736.67億元,按年增24.4%,在線遊戲服務收入546.09億元,按年升17.6%,去年手遊淨收入佔在線遊戲服務淨收入的71.9%。有道淨收入為31.68億元,按年增1.43倍。創新及其他業務淨收入為158.9億元,按年升38%。

第四季淨收入按年增25.6%至198億元,非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為16億元,按年跌56%,低於市場預期的17億元。網易今日升1.2%,收報181.8港元,成交5.9億港元。

去年第四季,網易在線遊戲服務淨收入為134億元,按年增加15.5%,有道淨收入為11億元,按年增加170%,創新及其他業務淨收入為53億元,按年增加41%。

網易首席執行官兼董事丁磊指,年初推出了《天諭》手遊,為今年首季帶來良好開端。公司期待今年陸續發佈多款新品,為穩健增長鋪平道路。網易即將推出的新品包括《忘川風華錄》、《無盡的拉格朗日》、《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®:不朽™》 和《寶可夢大探險》等。

網易宣佈,去年第四季每股派息0.012美元。董事會亦批准一項股份回購計劃,由2021年3月2日起,在24個月內,可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股。

