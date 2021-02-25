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【港股追蹤】網易去年淨利跌近1成 網易去年經調整盈利降6%

股樓投資 21:22 2021/02/25

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網易（09999） 公佈業績，去年歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為120.63億元（人民幣，下同），按年跌9%，淨匯兌損失為31.12億元；期內非公認會計準則歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為147.06億元，按年跌6.1%。

去年淨收入為736.67億元，按年增24.4%，在線遊戲服務收入546.09億元，按年升17.6%，去年手遊淨收入佔在線遊戲服務淨收入的71.9%。有道淨收入為31.68億元，按年增1.43倍。創新及其他業務淨收入為158.9億元，按年升38%。

第四季淨收入按年增25.6%至198億元，非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為16億元，按年跌56%，低於市場預期的17億元。網易今日升1.2%，收報181.8港元，成交5.9億港元。

【大行報告】高盛看好呢隻發動機龍頭股 估值低 盈利前景吸引　調升目標價55% 潛在升幅35%  詳情請看[下一頁]

去年第四季，網易在線遊戲服務淨收入為134億元，按年增加15.5%，有道淨收入為11億元，按年增加170%，創新及其他業務淨收入為53億元，按年增加41%。

網易首席執行官兼董事丁磊指，年初推出了《天諭》手遊，為今年首季帶來良好開端。公司期待今年陸續發佈多款新品，為穩健增長鋪平道路。網易即將推出的新品包括《忘川風華錄》、《無盡的拉格朗日》、《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings： Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®：不朽™》 和《寶可夢大探險》等。

網易宣佈，去年第四季每股派息0.012美元。董事會亦批准一項股份回購計劃，由2021年3月2日起，在24個月內，可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股。

【大行點睇】市場對今年盈利過分樂觀　里昂下調國泰目標價  詳情請看[下一頁

 

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撰文 : 趙家盈

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