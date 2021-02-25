【渣打業績】渣打禤惠儀：財富管理收入抵銷息差不利影響　料香港業務全年有正增長

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【美股期貨】美滙跌穿90 道指期貨升9點 納指期貨跌0.9%（不斷更新）
渣打集團 （02888） 公布全年業績，其中大中華及北亞地區貢獻41%收入，若以盈利計香港區繼續是集團最大的盈利貢獻市場。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，預計今年低息環境持續且流動性充裕，但正有利經濟復甦，相信全年香港區業務會有正增長。
渣打業績｜渣打派末期息每股9美仙、重啟2.54億美元回購計劃｜【下一頁】
業績解畫｜渣打冀股息漸進增加 有信心收入重返至少5%增長|【下一頁】
以基本基準計算，香港區去年經營收入按年減少7%，貸款減值大增八成至1.99億美元，稅前基本溢利12.72億美元，按年跌25%，
禤惠儀指，進入2021年香港繼續應對第四波疫情，但相信今年整體會好過去年，又預期低息環境的挑戰仍存，但相信財富管理等業務收入，可抵銷息差下行的不利影響。她預期，下半年復甦會較上半年擴大，全年計則有正增長。
以收入來源計，零售銀行繼續是香港區最大收入來源，去年渣打數碼交易量升超過三成，數碼活躍用戶增至超過100萬。
渣打香港有份合資組成的虛擬銀行Mox開業近半年，截至去年底，共吸納6.6名客戶及超過6.7億元存款。
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記者：趙穎妍