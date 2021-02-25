半導體晶片短缺 拜登再簽行政命令 要求百日內檢視四個產品供應鏈

有外媒報導，美國總統拜登簽署行政命令，下令部門百日內檢視重要產品，包括半導體晶片、大容量電池等供應鏈，再制定政策強化供應鏈。

CNBC報導： 拜登下令檢討半導體及稀土等供應鏈【下一頁】

美國多個產業自新冠疫情爆發以來出現原材料短缺，首當其衝的是醫護口罩及保護衣，至近日半導體晶片亦出現供不應求，影響車廠生產量。拜登據報就此簽署行政命令，要求幕僚100日內帶領檢視半導體晶片、電動汽車大容量電池、稀土礦物及藥物共四款原材料的供應，又要求多個部門，包括國防、公共衞生、能源、食品生產等提交報告。

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拜登表示，美國人倚賴的產品和服務不能出現短缺，指美國不應依賴外國進口材料提供保障和供應，尤其是沒有跟美國享共同利益和價值的國家。有政府官員則指，行政命令並非只是檢視現況，而是計劃下一步怎樣採取行動修復供應鏈。

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