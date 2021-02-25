  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

半導體晶片短缺 拜登再簽行政命令 要求百日內檢視四個產品供應鏈

環球政經 19:39 2021/02/25

分享：

有外媒報導，美國總統拜登簽署行政命令，下令部門百日內檢視重要產品，包括半導體晶片、大容量電池等供應鏈，再制定政策強化供應鏈。

CNBC報導： 拜登下令檢討半導體及稀土等供應鏈下一頁

美國多個產業自新冠疫情爆發以來出現原材料短缺，首當其衝的是醫護口罩及保護衣，至近日半導體晶片亦出現供不應求，影響車廠生產量。拜登據報就此簽署行政命令，要求幕僚100日內帶領檢視半導體晶片、電動汽車大容量電池、稀土礦物及藥物共四款原材料的供應，又要求多個部門，包括國防、公共衞生、能源、食品生產等提交報告。

【刺激措施】耶倫拜登將晤巨企高層 討論1.9萬億美元刺激措施下一頁

    點擊圖片放大

拜登表示，美國人倚賴的產品和服務不能出現短缺，指美國不應依賴外國進口材料提供保障和供應，尤其是沒有跟美國享共同利益和價值的國家。有政府官員則指，行政命令並非只是檢視現況，而是計劃下一步怎樣採取行動修復供應鏈。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

上一篇文章

【職場熱話】前輩離職後要一個人負責所有工作 同事經常無償OT 網民初來報道就想走人

下一篇文章

分期派發5000元被批「離地」　港大金融學講師：是發展電子交易平台的黃金機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住