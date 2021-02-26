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【裝修攻略@iM網欄】中伏不斷！網購出事有什麼保障嗎？

名人薈萃 08:01 2021/02/26

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網購時，很多人都不了解商戶公司有沒有註冊和在什麼地方註冊，往往單憑網站看上去是否專業去判斷可靠程度，難免中伏不斷。

 

網購出事，一般只能透過網購平台去追究。我想沒有人會嘗試跨境提告的。而網購平台對商戶的最大的懲罰，應該也只是將該商戶下架。也就是說，一間公司營運到一定規模，如果做不住，一次拿取大批外地單想「走佬」，消費者是可以血本無歸的。

 

戶主應避免在Facebook或一些格價平台上的不知名商戶購入建材或貴價貨品───即使已有一些人曾經幫襯也好，因為要開一間新店實在是太容易了。

 

如有問題或裝修查詢，歡迎聯絡裝修學院

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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