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最新「實驗室外」數據 輝瑞-BioNTech研發新冠疫苗 有效率達94%

環球政經 18:34 2021/02/25

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有醫學期刊研究顯示，輝瑞連同BioNTech研發的新冠疫苗，在真實環境有效率達94%。

【新冠疫苗】輝瑞／BioNTech發表報告　稱其新冠疫苗能防變種病毒下一頁

過往有關疫苗的數據，均來自實驗室臨床實驗後所得，故此今次是首個經研究的大型「真實世界」得出的數據。結果由以色列一間研究所連同哈佛大學共同研究得出，並刊載於最新一期《新英格蘭醫學雜誌》。

強生向美國當局　申請新冠疫苗緊急使用授權　有效率達66%下一頁

    點擊圖片放大

調查由去年12月開始至本年2月，在以色列共收集近120萬分為已接種及未接種疫苗兩組樣品。結果發現，接種第一劑輝瑞疫苗後的14至20日，有效預防病徵感染率達57%; 接種第二劑後7日，有效率更升至94%，與臨床數據所得的95%相若。另一方面，研究亦發現完成接種第二劑疫苗的人士，感染的風險比無接種疫苗人士低92%。

有學者表示，結果顯示疫苗有效控制疫情，有望達到「群體免疫」，並以以色列實況為例子，指市民接種第一劑疫苗後已經有效大幅降低死亡率，先為6至7成民眾接種第一劑疫苗，足以預防病毒傳播，故能考慮推遲民眾接種第二劑時間，讓更多人先接種第一劑，控制疫情效果可能更好。

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撰文 : 馮卓謙

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