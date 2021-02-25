【復必泰疫苗】復星BioNTech疫苗獲澳門特別許可進口批准 涉10.5萬劑

▲ 澳門採購40萬劑復星BioNTech疫苗。

復星醫藥 （02196） 披露，於2月23日，復星與BioNTech合作研發的mRNA新冠疫苗「復必泰」獲得澳門衛生局特別許可進口批准，供使用於當地新冠病毒疫苗接種計劃，所涉疫苗數量不超過10.5萬劑。澳門政府已計劃採購共計40萬劑mRNA疫苗，本次特別進口許可以外的其餘部分，會根據澳門疫苗接種計劃的實施需求等再次申請並進行審批。

除了復星BioNTech疫苗外，在澳門獲批進口用於疫苗接種計劃的還有國藥中生研發的新冠病毒滅活疫苗。

復星醫藥今日收報36.85元，跌0.14%，成交1.6億元。

復星BioNTech疫苗接種注意什麼？請按【復必泰】

復星BioNTech疫苗在香港也獲批用於疫苗接種計劃，惟因出口程序未完成，在德國生產的首批復必泰疫苗未能於今日如期抵港。政府表示，首批100萬劑的復必泰疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到香港。

最新有消息指，復星BioNTech疫苗最快本周六（27日）抵港，最快3月16日可在香港「開打」。

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編輯：陳健婷