【疫市求職】科學園網上職業博覽3月舉行　提供逾1,500個創科職位（附登記連結）

▲ 香港科技園公司將於3月18日至24日舉辦「香港科學園網上職業博覽2021」，吸引超過240 間科技企業參與，提供約1,500個職位。（科技園公司提供圖片）

疫情下創科企業繼續招聘人手，香港科技園公司將於3月18日至24日舉辦「香港科學園網上職業博覽2021」，吸引超過240 間科技企業參與，提供約1,500個職位，廣納創科人才。

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除了研發和科技相關的職位外，參與活動的招聘企業亦吸納市場營銷及業務發展等人才，鞏固科研團隊。其中熱門範疇包括人工智能及機械人技術、生物醫療技術、金融科技，以及數據及智慧城市等。

香港科學園網上職業博覽 2021 提供一站式互動招聘平台，參與活動的招聘企業設置虛擬展覽攤位，列出與職位空缺相關的資訊，亦設有即時聊天工具、網絡廣播及演示等，與求職者交流。求職者可以透過平台遙距提交簡歷，並進行即時面試，擺脫傳統招聘活動地域局限。

去年網上博覽獲超過 170 多家招聘公司提供逾 1,100 多個職位空缺，共吸引來自 103 個市場共 60,000 名求職者參與。

香港科學園網上職業博覽 2021

日期：2021年3月18日至24日

費用：全免

報名連結：https://stp.hk/3sk273c

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責任編輯：朱悅瀅