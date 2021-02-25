  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市求職】科學園網上職業博覽3月舉行　提供逾1,500個創科職位（附登記連結）

商業 19:41 2021/02/25

分享：

香港科技園公司將於3月18日至24日舉辦「香港科學園網上職業博覽2021」，吸引超過240 間科技企業參與，提供約1,500個職位。（科技園公司提供圖片）

疫情下創科企業繼續招聘人手，香港科技園公司將於3月18日至24日舉辦「香港科學園網上職業博覽2021」，吸引超過240 間科技企業參與，提供約1,500個職位，廣納創科人才。

【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）

【疫市就業】專家教路：畢業生先試不同工種汲工作經驗　避免空白期

除了研發和科技相關的職位外，參與活動的招聘企業亦吸納市場營銷及業務發展等人才，鞏固科研團隊。其中熱門範疇包括人工智能及機械人技術、生物醫療技術、金融科技，以及數據及智慧城市等。

香港科學園網上職業博覽 2021 提供一站式互動招聘平台，參與活動的招聘企業設置虛擬展覽攤位，列出與職位空缺相關的資訊，亦設有即時聊天工具、網絡廣播及演示等，與求職者交流。求職者可以透過平台遙距提交簡歷，並進行即時面試，擺脫傳統招聘活動地域局限。

去年網上博覽獲超過 170 多家招聘公司提供逾 1,100 多個職位空缺，共吸引來自 103 個市場共 60,000 名求職者參與。

香港科學園網上職業博覽 2021
日期：2021年3月18日至24日
費用：全免
報名連結：https://stp.hk/3sk273c

【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）
2021/02/23
【疫市求職】數碼港下月辦網上招聘博覽　提供逾1,300個創科職位（附登記連結）
【逆市擴充】疫情下多遙距工作　靈活工作空間Signature將進駐東九龍
今日
【逆市擴充】疫情下多遙距工作　靈活工作空間Signature將進駐東九龍
【疫市就業】專家教路：畢業生先試不同工種汲工作經驗　避免空白期
2021/02/20
【疫市就業】專家教路：畢業生先試不同工種汲工作經驗　避免空白期
【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪
2021/02/20
【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪

下一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是