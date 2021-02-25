【渣打業績】渣打洪丕正：冀股息漸進式增加　有信心收入重返至少5%增長

▲ 渣打集團亞洲區行政總裁洪丕正（中）、亞洲區財務總監龐維哲（右）以及香港行政總裁禤惠儀（左）。

渣打集團 （02888） 恢復派息，同時將重啟去年4月一併被英國監管機構叫停的股份回購計劃。高盛推算，計及2.54億美元回購計劃，每股實際收益約17美仙，股息回報率約2.4厘。隨著業務改善，渣打表明，計劃逐漸提高全年每股股息。

渣打集團亞洲區行政總裁洪丕正在業績會上解釋，目前仍然傾向維持派發中期及末期息，但就會採取「漸進式（progressive basis）」的派息政策，按照集團資本充足率釐定股息，而且無意訂立指定的派息比率。

渣打業績｜渣打派末期息每股9美仙、重啟2.54億美元回購計劃｜【下一頁】

洪丕正表示，今次派息水平及重啟去年回購計劃，已是集團根據英國監管機構許可的資金回報上限，他直言個人當然希望股息可以由現水平持續增加，若資本水平許可，未來會繼續通過派息及回購，持續且適當回饋股東。

渣打：今年淨息差續處1.24厘水平 未來兩、三年息差均受壓

低息環境持續，亞洲區財務總監龐維哲（Gregg Powell）預期，今年淨息差將處去年相若水平，即1.24厘。洪丕正補充，即使利息收入受壓，但金融業務表現理想，相信服務費收入可以抵銷不利影響，有信心明年起，每年的收入增長率將重返5%至7%水平。

受大額撥備拖累，渣打集團去年稅前法定溢利按年急挫五成。隨著環球經濟逐步復甦，針對回撥空間，洪丕正指，目前仍言之過早，但相信今年提計撥備的整體壓力將低於2020年。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐擬斥273億投資亞洲財富管理業務 未來5年增聘5000前線

【滙豐HSBC業績】滙豐CEO祈耀年：未決定未來每半年或每季派息 2022年底前不考慮再推回購計劃

記者：趙穎妍