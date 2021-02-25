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【每日焦點】蘋果彩色iMac經典回歸　Sony舉行發布會公佈PS5遊戲新作

科技 20:30 2021/02/25

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蘋果今年將推出全新Mac Pro和24吋iMac電腦，並提供多種顏色的機身選擇；Sony宣布明日舉行綫上直播，公佈PS5和PS4遊戲新作。

早前有消息指，蘋果（Apple）今年將推出全新Mac Pro和24吋iMac電腦，並同時搭載新一代Apple Silicon處理器。著名爆料達人Jon Prosser日前透露，iMac 2021將迎來重大轉變，新Mac Pro將採用銀色的金屬機身，並採用類似2000年發表的G4 Cube的概念，分為上下兩層。而Apple再次為iMac提供多種顏色的機身選擇，將採用與iPad Air相同配色的機身，包括銀色、太空灰、玫瑰金、天藍色和綠色，不過暫時仍未傳出實際上市時間。

【經典回歸】蘋果iMac 2021外觀首度曝光　彩色機身設計再度回歸

據索尼互動娛樂公司（Sony Interactive Entertainment, SIE）最新透露，官方將於明（26 日）舉行綫上直播，直播時間約為30分鐘，並會透過官方YouTube及Twitch頻道播放。預計Sony屆時會公布超過10 款遊戲資訊，當中包括2款新遊戲作品，以及在去年6月PS5發表會上公布的遊戲新消息。

消息指出，Sony在本次發布會僅公布遊戲資訊，並不會提及關於PlayStation硬件、業務情況等消息。

【機迷熱話】PS5將於本周舉行State of Play發布會　公佈超過10款PS5遊戲新作

責任編輯：施雯雯

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