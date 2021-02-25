【職場熱話】前輩離職後要一個人負責所有工作 同事經常無償OT 網民初來報道就想走人

不少人都試過進公司後，現實總是和自己想像的不同。近日就有網民以「剛到職就想走人」在討論區發帖，指剛進公司負責教導她的前輩就要離職，之後所有工作恐怕只有她一個人負責，而且她發現其他同事都會「常態性無償加班」，令她剛報到就想辭職。

事主最近面試了一個業務助理的職位，本來在面試時主管是稱，最近業務量有點大，原本的助理有點應付不了，所以想再多一位助理。結果剛上班不久，負責教導事主的前輩跟她說三月底就要離職了，更說工作量有點大。雖然後來有補一句就公司之後可能還會多徵一位助理，但事主自己還是不太相信。

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據事主描述，這位前輩是整個辦公室最常打電話的人，還要跑外勤但是文書工作也很多，「一想到之後這些都要我獨立完成就怕爆，因為這應該是兩人份的工作吧。。。」前輩目前已經做四年了，「她動作都很順暢打字也快，可是都沒有準時下班過。」因為公司主要是外銷，所以一個出錯，就比國內交易出錯還麻煩。事主嘆：「不知道這一個月內我能不能順利跟姐姐交接完」

事主又提到在面試時，主管曾經說過工作量有點應付不來，所以打算是請兩個助理。 而事主亦看見在她之前也有人來面試，但最後只有她來報到，而網上的招聘還在進行，可是之後再也沒看到有人來面試。

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最讓她害怕的是，整個辦公室的人都會加班，「幾乎都常態性無償加班的樣子⋯」，事主表示只在公司幾天，就發現只有2、3個人在下班時間的十分鐘後回家，「他們也是做好幾年以上了，照理說應該不是動作太慢才導致加班」，事主嘆：「要我這麼多年都無償加班真的很難想像，之前就算打工也有加班費⋯」

帖文一出，不少網民都叫事主「快逃」，「快逃，我目前也是遇到這樣」、「還不逃就是你的不對了」、「良心建議趁早換工作，你就是來接這個屎坑的！他們絕對不會再找第二位助理」、「絕對不會再找第二個助理，他覺得你好像可以繼續撐什麼都刻苦耐勞公司絕對不會想花成本在第二個人力上」。

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責任編輯：黃苑筠