分期派發5000元被批「離地」　港大金融學講師：是發展電子交易平台的黃金機會

爺陳茂波指，為應對疫情和紓困而大幅增加開支，兩年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月。與去年不一樣，政府未有全民派錢，而是推出分期派發電子消費券計劃。政府會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。

有市民表示，現時不少人正面對失業問題，正需要金錢援助，基本生活都存在問題，但消費券則要求他們購物，而且不可用作交租、電費、月費，直指政府應派發5000元現金，而不是消費券。另有市民認為，現今香港的商店、街市檔戶，未有設八達通收費系統，要落實執行，有一定難度。

港大經管學院金融學首席講師謝國生接受本刊訪問時則認為，政府分期派發電子消費券，或有意發展本港的電子交易數碼貨幣的黃金機會。他續指，現時香港流行使用八達通，電子交易的普及程度較其他鄰近地區落後，但在上海、深圳等地早已盛行電子支付，如果香港仍未流行使用電子支付，是說不過去，「5個月時間，比夠1000元（每月），令香港人習慣使用電子數碼交易平台，希望推動香港電子數碼科技。」

他直指，若政府選擇派發現金，或會令市民不捨得花費；相反，電子消費券有針對性作用，消費券有規定應用在零售、飲食等方面，變相要光顧某些特定行業。謝國生預料，如在4至6月時，疫情仍未受控，經濟繼續下滑，失業率升至8%，不排除政府留有一手，便是直接派現金。

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責任編輯：黎淑雯

