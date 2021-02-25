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【港股追蹤】新地中期基礎溢利升三成　派中期息1.25元　郭炳聯：需求穩、低息、股市旺有利樓市

股樓投資 19:20 2021/02/25

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新地（00016）公布中期業績，截至2020年12月 31日，撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為174.82億元，較去年同期的134.22億元，升約30.2%。集團指，上升的主要原因是本港出售發展項目大部分於上半年落成。此外，中期息每股派1.25元，與去年同期相同。

回顧期內，物業銷售溢利錄得123.66億元，較去年同期的68.5億元增多。租金收入方面，全年總租金收入按年跌3%至123.61億元，淨租金收入則按年跌2%至94.96億元，表現主要受香港出租物業組合租金收入下跌所影響。

土地儲備方面，截至去年12月底止，按所佔樓面面積計算，新地在港的土地儲備約有5,600萬平方呎，包括2,230萬平方呎的已發展物業，足夠未來5年發展需要。此外，另有約3,370萬平方呎不同用途的已落成物業，分佈全港各區，而在已落成物業中，絕大部分用作出租及長線投資用途。新地又指，會繼續在有適當機會時，透過各種渠道補充土地儲備，包括積極將農地更改成可發展樓面。

新地主席兼董事總經理郭炳聯說，大部分已發展國家接種疫苗的人數上升，預料環球營商信心會逐步改善，加上各國政府持續推出財政刺激措施及寬鬆的貨幣政策，預期將有助世界經濟復蘇，亦將為香港房地產市場的長遠發展提供正面環境。他又說，儘管情況漸趨樂觀，但目前波動的中美關係及地緣政治形勢等挑戰及不明朗因素，或會拖慢預期的全球經濟復蘇。

他又說，本港經濟於短期內將繼續受多種內外挑戰所影響，而本港新冠疫情下，內地口岸限制措施嚴格，成為短期經濟復蘇的主要障礙，同時令旅遊業相關等部分行業的經營環境仍然困難。他重申，一如以往對未來充滿信心，堅持投資香港和內地，但短期而言，集團在香港出租物業組合的續租甚具挑戰，租金繼續面臨下調壓力，而商場業務繼續受影響，直至與內地往來限制取消，加上在環球跨境往來受限制的情況下，酒店業務將仍然困難。

不過，他認為，儘管未來數月本地新冠疫情或會反覆，但用家需求穩健，極低息環境及暢旺的股票市場將支持香港住宅市場，而在未來十個月，集團計劃在港推售多個項目，惟其銷售時間和銷情或不確定，並取決疫情的發展。最後郭炳聯提到，集團已成立逾半個世紀，與香港共同渡過多次危機和風浪，善於將挑戰轉化為機遇，而集團對香港和內地的長遠經濟前景繼續充滿信心，並會繼續在合適時機購入土地作發展之用。

延伸閱讀【牛年部署】興證張憶東：3月港股通調整前瞻　預測25隻入選心水股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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