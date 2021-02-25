【預算案消費券】派5000元電子消費券　中總：助零售業及推動數碼化

▲ 香港中華總商會認為，電子消費券有助支援零售業、幫助有需要人士紓困，以及有助香港推動數碼化。（朱悅瀅攝）

新一份財政預算案中，不少港人關注派發5,000元電子消費券，香港中華總商會會長袁武認為，消費券有助支援零售業，比直接派錢更有效用。該會名譽會長蔡冠深補充，電子消費券亦能幫助有需要人士紓困，採用電子形式更有助香港推動數碼化。

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預算案亦提及不少支援企業的措施，包括增加注資及優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金），蔡認為，有助企業開拓更多市場，不過拓展市場要經常往來兩地，目前首要是解決疫情。「首先讓企業管理層能自由地出國，才能做生意，解決疫情才能真正幫助香港經濟復甦。」

此外，該會副會長陳仲尼建議，財政預算案能涵蓋更多香港青年北上就業資助，如和內地企業合作，增加企業對港青的培訓開支的資助，使企業有更大誘因聘請香港青年。

隨着港府開始為市民注射疫苗，香港經濟有望重回軌道。展望未來，蔡認為，本港要把握內地「十四五」規劃的機遇，展開區域合作，如將香港的科研成果在深圳落地；對外則要爭取加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），促進香港經貿發展。

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記者：朱悅瀅