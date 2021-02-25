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Moderna研發針對南非變種疫苗加強劑 將展開臨床測試

環球社會熱點 18:47 2021/02/25

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美國藥廠Moderna宣布，已研發針對南非變種病毒的新冠疫苗加強劑。

新冠肺炎變種病毒於全球多國肆虐，外界關注新冠疫苗能否有效預防變種病毒。美國藥廠Moderna宣布，已研發針對南非變種病毒的新冠疫苗加強劑，並將Moderna疫苗加強劑送交美國國家衛生研究院（NIH），料可於未來數周展開臨床測試。

強生疫苗有效率66% 有望獲美國批准緊急使用 【下一頁】

【輝瑞疫苗】輝瑞正研究疫苗加強劑 針對變種病毒 【下一頁】

Moderna周三（24日）指出疫苗加強劑的代號為mRNA-1273.351，該公司已將首批送交NIH。Moderna行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）透露，NIH很快會為這批疫苗加強劑進行臨床測試，料有數百人參加。

邦塞爾指出，如NIH進行的臨床測試結果正面，Moderna料將於今年第三季，向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

除了上述已提交NIH的版本外，Moderna目前正開發另外兩款疫苗加強劑。但邦塞爾表示，Moderna不會考慮將疫苗改為單劑注射，認為目前欠缺足夠數據證實，單劑疫苗可達到長期保護力。

輝瑞（Pfizer）上周亦表示，或會針對現有疫苗進行加強劑初期臨床試驗，並已為針對變種病毒的原版疫苗製作DNA樣板，計劃生產一批疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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