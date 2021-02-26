【生物醫學科技】香港首個商用cGMP級別醫藥設施　配合細胞基因醫療產品生產

▲ 201：Medera Biopharmaceutical GMP行政總裁兼聯合創辦人李登偉（左二）表示，為研發新一代先進醫學療法，耗資逾港幣2億元，建立符合動態藥品生產管理規範（cGMP）的實驗室，佔地逾8500呎的實驗室。（李彥煒攝）

本地生物醫學發展蓬勃，軟件、硬件配套逐步完善。生物醫學科技集團Medera Biopharmaceutical繼早前將再心生物科技集團私有化後，近日宣布設立香港首個商業用動態藥品生產管理規範（cGMP）級別的細胞及基因醫療產品實驗室設施。

據了解，該公司於香港科學園及創紀之城五期設立的辦公室及設施，符合香港衛生署、歐洲藥品管理局（EMA）及美國食品藥物管理局（US FDA）等國際標準，專為細胞及基因療法產品的複雜生產過程而設，以確保質量、安全及療效。

>>>【新冠肺炎檢測】城大博士生改良鉛水實驗 水中偵測新冠肺炎病毒技術

Medera Biopharmaceutical GMP行政總裁兼聯合創辦人李登偉表示，為研發新一代先進醫學療法，耗資逾港幣2億元，建立符合動態藥品生產管理規範（cGMP）的實驗室，佔地逾8500呎的實驗室。「cGMP當中的『c』代表『current』，代表實驗室的標準將與時並進，能即時更新到最高標準。」他透露，該設施將成為Medera集成產品平台的一部分，以領先行業的技術進行藥物研發、細胞及基因療法，以及延展以動態藥品生產管理規範（cGMP）生產的細胞及基因療法之相關醫療產品。

▲ 李登偉透露，該實驗室可以發展多樣新式療法，例如基因治療方法以及萬能幹細胞等。

李登偉透露，該實驗室可以發展多樣新式療法，例如基因治療方法以及萬能幹細胞等。「目前新式療法如基因療法，美國方面已經在做，未來會在南中國地區臨床實驗就需要新式設施。」李亦提到，萬能幹細胞技術其實在多年前已經提出，但就一直未能進入下一階段。「項目在2011年就已經得到撥款，最終經過多年終於可以到達臨床階段，新設立的實驗室終於合乎標準做到。」

該公司首席醫療總監（GMP）陳志峰教授表示，細胞療程等新式醫療方法，需要更高標準的實驗室，而周邊地區都有，以往新式的醫療方式及研究都需交由外地高標準的實驗室，為何香港沒有，變相侷限新療法在香港的發展。他指出，新式療法的臨床研究大多在外國，香港設立實驗室，可以做到更多南中國地區的樣本研究，最終療法亦能更貼合亞洲人。「現時硬件有了，只要等監管機構批核，新式療法就可以馬上開始研究。」

>>>【新聞付費】Facebook宣佈3年内投資77億港元 以換取新聞内容授權

記者：李彥煒