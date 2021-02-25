  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英邁向群體免疫？ 研究﹕每7人中1人有抗體

環球社會熱點 19:40 2021/02/25

分享：

英國早已開展新冠疫苗接種計劃，接種新冠疫苗的進度理想。英國有研究指，7個英格蘭人當中，就有1位帶新冠病毒抗體。另一方面，部分完成接種兩劑新冠疫苗的參與者，30歲以下人士更全數帶有抗體，反映接種新冠疫苗確能產生保護作用。

英國官員：夏天或不再強制戴口罩 【下一頁】

倫敦帝國學院（Imperial College London）於過去數個月持續監察國民的新冠病毒抗體水平，並進行了一項研究，於1月中至2月初收集了超過15.4萬英格蘭人的血液測試，發現有13.9%的人體內帶有新冠病毒抗體，即每7名英格蘭人，就有1位帶病毒抗體。但值得注意的是，該研究未有指明，該批參與者是透過感染後康復還是接種新冠疫苗才產生抗體。

此外，逾15.4萬的研究參與者當中，有超過1.7萬人已接種最少1劑新冠疫苗。當中已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的80歲或以上長者，有88%已產生病毒抗體、另60歲或以下的人士，有96%於接種兩劑疫苗後產生抗體，30歲底以下人士更全數帶有抗體，證實接種新冠疫苗能帶來正面影響。

研究指英國人最願意接種 近9成人肯打 【下一頁】

研究負責人沃德（Helen Ward）教授指，大部分人於接種首劑疫苗後，已產生一定程度抗體，但上述研究亦表明，人們需要完成接種第2劑疫苗，才能提供足夠的保護作用。

同時，輝瑞於以色列進行的大型研究證實，接種1劑輝瑞疫苗後，可提供62%有效率，而完成接種兩劑疫苗後，疫苗有效率更上升至92%。

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國首相愛犬Dilyn百厭愛搗亂 約翰遜堅持絕不棄養
2021/02/24
英國首相愛犬Dilyn百厭愛搗亂 約翰遜堅持絕不棄養
【英國疫情】解封學校首日 4成大學生可重返面授課堂
2021/02/24
【英國疫情】解封學校首日 4成大學生可重返面授課堂
【新冠疫苗】研究指英國人最願意接種 近9成人肯打
今日
【新冠疫苗】研究指英國人最願意接種 近9成人肯打
【英國疫情】英國官員：夏天或不再強制戴口罩
今日
【英國疫情】英國官員：夏天或不再強制戴口罩
【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多
今日
【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多

下一篇文章

紐約發現變種新冠病毒株 恐削疫苗效用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾