英國邁向群體免疫？ 研究指1/7人有抗體

英國早已開展新冠疫苗接種計劃，接種新冠疫苗的進度理想。英國有研究指，7個英格蘭人當中，就有1位帶新冠病毒抗體。另一方面，部分完成接種兩劑新冠疫苗的參與者，30歲以下人士更全數帶有抗體，反映接種新冠疫苗確能產生保護作用。

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倫敦帝國學院（Imperial College London）於過去數個月持續監察國民的新冠病毒抗體水平，並進行了一項研究，於1月中至2月初收集了超過15.4萬英格蘭人的血液測試，發現有13.9%的人體內帶有新冠病毒抗體，即每7名英格蘭人，就有1位帶病毒抗體。但值得注意的是，該研究未有指明，該批參與者是透過感染後康復還是接種新冠疫苗才產生抗體。

此外，逾15.4萬的研究參與者當中，有超過1.7萬人已接種最少1劑新冠疫苗。當中已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的80歲或以上長者，有88%已產生病毒抗體、另60歲或以下的人士，有96%於接種兩劑疫苗後產生抗體，30歲底以下人士更全數帶有抗體，證實接種新冠疫苗能帶來正面影響。

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研究負責人沃德（Helen Ward）教授指，大部分人於接種首劑疫苗後，已產生一定程度抗體，但上述研究亦表明，人們需要完成接種第2劑疫苗，才能提供足夠的保護作用。

同時，輝瑞於以色列進行的大型研究證實，接種1劑輝瑞疫苗後，可提供62%有效率，而完成接種兩劑疫苗後，疫苗有效率更上升至92%。

責任編輯：郭麗明