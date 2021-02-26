【芯片荒？】Tesla據報暫停加州Model 3生產　Elon Musk﹕現時已復產（第二版）

▲ 【芯片荒？】Tesla據報暫停加州Model 3生產

電動車龍頭Tesla （美：TSLA）據報暫停加州Model 3生產線。彭博引述消息指，Tesla 向加州佛利蒙（Fremont）電動車組裝廠員工表示，該廠於2月22日至3月7日暫停Model 3 生產線，員工在其中4日會被暫停支薪，建議員工提取休假。不過，Elon Musk昨日（25日）在社交媒體回應，指當地生產線在停工兩日後，周三（24日）已經恢復生產。Tesla昨日全日跌8.1%，收報682.2美元。

▲ Elon Musk在社交媒體Twitter發文，指有關生產線已恢復生產。

汽車生產線暫停時有出現，但現時全球汽車業面臨芯片供應緊張問題，引起外界關注，Tesla 上月也指會盡力降低影響，確保今年在全球出貨量可按年增逾5成。

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編輯：麥德銘

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