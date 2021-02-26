  • 25°C
香港時間 : 2021226日 (五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒？】Tesla據報暫停加州Model 3生產　Elon Musk﹕現時已復產（第二版）

股市 15:07 2021/02/26

分享：

【芯片荒？】Tesla據報暫停加州Model 3生產

電動車龍頭Tesla （美：TSLA）據報暫停加州Model 3生產線。彭博引述消息指，Tesla 向加州佛利蒙（Fremont）電動車組裝廠員工表示，該廠於2月22日至3月7日暫停Model 3 生產線，員工在其中4日會被暫停支薪，建議員工提取休假。不過，Elon Musk昨日（25日）在社交媒體回應，指當地生產線在停工兩日後，周三（24日）已經恢復生產。Tesla昨日全日跌8.1%，收報682.2美元。

Elon Musk在社交媒體Twitter發文，指有關生產線已恢復生產。

汽車生產線暫停時有出現，但現時全球汽車業面臨芯片供應緊張問題，引起外界關注，Tesla 上月也指會盡力降低影響，確保今年在全球出貨量可按年增逾5成。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章：

【科技股女股神】女股神Cathie Wood響應「buy the dip」　趁Tesla急瀉大手買入

【Tesla股價】巴克萊：Reddit帖文推升特斯拉股價超過基本面 Tesla曾跌逾1成、最新收窄至2%

【汽車缺芯】台灣水情吃緊減量供水 台積電、聯電等半導體廠啟動水車支援

 

編輯：麥德銘

【去舊立新】轉移舊TVC至BCT或作出新供款 享高達1.41%基金單位回贈

美股 汽車 基金 電動車 高達 美元 Tesla

上一篇文章

【小米股價】小米25.5元逾2000個買盤遭沖散　25元再排4500個買盤撈底

下一篇文章

【新股IPO】廣聯工程1413首日招股　孖展暫錄1.8億、超額認購13倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價