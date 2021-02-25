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【手機銷量】iPhone 11成為2020年手機銷售冠軍　Android多款中階及入門機上榜

科技 19:30 2021/02/25

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有調查機構數據顯示，數據顯示，iPhone 11成為2020年全球最暢銷手機，共售出6,480萬部，iPhone SE 2020則排名第二。

近年來，蘋果（Apple）iPhone屢次在各大銷量排行榜中居於首位。據調研機構Omdia最新數據顯示，iPhone 11成為2020年全球最暢銷手機，共售出6,480萬部，iPhone SE 2020則排名第二。

＜＜SensorTower預測　2024年消費者Apps「課金」金額達20,932億

＜＜【Android 12】三星、小米、Google邊款Android機　有機會提前測試？

數據指出，在去年全球10大智能手機銷售排名中，共有5款不同iPhone型號上榜。當中，iPhone SE去年銷量2,420萬部，排名第二位。iPhone 12去年共售出2,330萬部，排名第三。iPhone 12 Pro Max 則以1,680萬部的銷量排在第7位。早前被指銷情不佳的iPhone 12 mini ，去年全球銷量為1,450 萬部，並排名第十位。

值得注意的是，雖然有5款Android手機上榜，但全部都為中階或入門機款，並沒有任何一款Android旗艦機成功躋進榜單。排名第4的Galaxy A51銷量為2320萬部，而Galaxy A01 和Galaxy A11 分別排第6和第8名。此外，小米Redmi Note 9 Pro的銷量不俗，更成為唯一上榜的內地手機品牌。

責任編輯：李寶如

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