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【挑戰蘋果】Samsung擬今年發表Exynos自家處理器筆電

科技 21:05 2021/02/25

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日前有韓國網站爆料指，三星（Samsung）將會在今年稍後時間推出一款Windows 10筆電，重點是會搭載Exynos自家處理器並內建AMD GPU。

自從蘋果（Apple）推出M1 Mac後，似乎為ARM筆電開啟一個新時代；其效能比Intel處理器優勝，加上耗電量較低，吸引不少消費者的青睞。日前就有韓國網站爆料指，三星（Samsung）將會在今年稍後時間推出一款Windows 10筆電，重點是會搭載Exynos自家處理器並內建AMD GPU。

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據韓國網站ZDNet Korea透露，Samsung 正準備推出一款使用Exynos處理器，並搭配AMD圖像處理器的Windows 10筆電。由於Exynos處理器採用ARM架構，預計筆電會使用Windows 10 on ARM系統，將會跟高通（Qualcomm）Snapdragon 8cx處理器的筆電正面競爭。

外界對Samsung的做法不感意外，因為近年ARM架構處理器筆電又再炒熱，而高通對此卻沒有太大動作，所以擁有自家芯片設計和製造能力的Samsung， 自然藉此機會大顯身手。而Samsung正好可以挑戰蘋果M1 Mac，以Exynos自家處理器配合其合作夥伴AMD的圖像處理，或能在筆電市場殺出一條新血路。

三星新一代Exynos 2100旗艦晶片亮相　效能較上一代提升30%

據了解，這款Exynos筆電將會在今年下半年亮相，新筆電將採用Exynos 2200處理器，是早前發表 Exynos 2100 處理器的後續型號。

責任編輯：施雯雯

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