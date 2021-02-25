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Klarna CEO 憂有人網上吹奏Bitcoin 籲監管部門立法防散戶損失

環球政經 17:49 2021/02/25

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歐洲金融科技巨頭Klarna行政總裁席米亞柯斯基(Sebastian Siemiatkowski)，對近期有人在社交媒體宣傳虛擬貨幣 Bitcoin 比特幣感擔憂，認為監管部門需立例以防散戶蒙受損失。

【Bitcoin】馬斯克嫌升幅太多 Bitcoin跌穿5萬美元大關下一頁

米亞柯斯基接受外媒CNBC訪問表示，現時在社交媒體搜尋 "比特幣"，即見有網民留言:「現在就要入貨，否則將錯過你人生中最好的機會」，他認為這些言論容易誤導散戶投資者忽略思考當中風險，最終蒙受損失。

 

【Bitcoin】獲馬斯克加持比特幣曾升穿4.8萬美元　摩通指Tesla買比特幣過於進取下一頁

    點擊圖片放大

他又對為何沒有監管機構留意到這一點再進行監管感到意外，表示若他以相似方式宣傳Klarna的股票，可能會遭到罰款甚至判監。

他認同比特幣可以是一種有趣的「科技」，又歡迎市場介紹新的金融產品，但認為帶風向有關的言論需遵守法律，監管部門亦需確保言論合法，否則將會有大量投資者不幸損失金錢。

Tesla 行政總裁馬斯克 (Elon Musk) 上月於其Twitter個人簡介加上「#bitcoin」，即刺激比特幣價格上漲，並於另一社交平台Clubhouse形容「比特幣是個好東西」。

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撰文 : 馮卓謙

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