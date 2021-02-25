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【電動車】理想盤前一度漲10% 第四季業績遠超預期、首次實現季度盈利

股市 18:00 2021/02/25

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理想第四季業績勝預期。

熱門中概股陸續放榜業績，中資電動車「三傻」之一的理想汽車（美：LI）第四季業績遠超市場預期，收入按年增長65.2%至41.5億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年增長6.21倍至1.15億元，首次季內扭虧為盈，而市場預期虧損1.25億元。期內毛利率為17.5%。

理想汽車繼周三股價上揚6.25%後，今日盤前續強勢，一度升超過10%。最高見31.8美元，現價報31.2美元，升8.75%。

理想上季交付量按季增長67%

理想汽車公布，第四季交付14,464輛理想ONE，按季多67%，刷新季內交付新高；汽車銷售額為40.6億元，按年上升64.6％，汽車利潤率為17.1%。

理想汽車2020年全年收入為94.6億元，虧損為1.52億元，較前年同期虧損24.4億元大幅縮窄94%；毛利率為16.4%；自由現金流轉正，達24.6億元。

理想計劃年內門店拓展至200家、推出改良版「理想ONE」

理想汽車預計，今年首季車輛交付量為10500輛至11500輛，按年增長262.6%至297.1%。

另外，內地媒體報道，理想汽車今年有大動作，不僅計劃在2021年內將門店數擴張至200家，還計劃今年內推出改良版理想ONE。同時，正在研發中型SUV，並已於近期啟動純電動車項目，首款電動車計劃於2023年發布。

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編輯：陳華

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