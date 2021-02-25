火炬傳遞3月尾舉行 奧組委籲民眾勿聚集觀賞 若現場人數過多或停儀式

日本東京奧組委表示，奧運火炬將於3月尾開始傳遞，呼籲民眾透過電視直播觀賞儀式，屆時又會呼籲現場觀眾只以拍手歡迎聖火。若現場人數過多，會考慮暫停火炬傳送。

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奧運火炬傳遞儀式將於3月25日開始，為期121天，以2011年發生大地震及海嘯的福島為起點，傳遞路線遍及日本47個都道府縣，至7月23日抵達東奧開幕會場。

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東京奧組委首席運營官布村幸彥表示，考慮到新冠肺炎仍然肆虐，奧組委將密切留意火炬傳遞致人群聚集的情況，若果太多民眾聚集，基於安全為最重要考慮，將停止火炬傳送儀式。他續籲民眾留在家中，透過觀看電視直播支持火炬傳遞。

延期一年的東京奧運，對主辦方而言仍然面對多個挑戰。除了公眾憂慮舉辦奧運會為當地疫情帶來隱憂，前奧組委主席森喜朗發表歧視女性的言論，亦為奧組委添加無形壓力。奧組委表示，過去一個月已經有約1000名志願人士退出奧運會工作，佔總數約百分之一，但不擔心影響奧運會進行。

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