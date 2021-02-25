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消息指機管局將斥20億元 購買50萬張機票 大抽獎形式送市民 4間航空公司參與

環球政經 17:54 2021/02/25

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本港旅遊業受疫情嚴重打擊，連帶航空業都出現裁員潮，昨日公佈的《財政預算案》提及將預留9.34億元提升旅遊資源，重振香港旅遊業，有消息指政府將以航空優惠作為第一擊。

【新冠肺炎】疫情完結遙遙無期 航空業何不自救？ 新加坡航空將為所有員工接種疫苗:【下一頁

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根報，機管局將斥20億元購買50萬張機票，計劃在疫情回穩後，舉行大抽獎送給市民，以鼓勵市民外遊。。據知本港4間航空公司均有份參與活動，包括國泰航空、香港快運、香港航空及早前結業的國泰港龍，將於疫情穩定後將推出「賞你外遊」計劃，免費送機予市民。

【新冠肺炎】英國三分之一人口接種至少一劑疫苗 約翰遜宣布四階段解封計劃：【下一頁

政府消息指上述計劃落實機會高，機管局也有强烈理由執行，只要疫情回穩，相信航空及旅遊業一系列推廣就會即時推出，向港人及全球旅客送出機票，鼓勵市民外有。

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責任編輯:翁嘉陽

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