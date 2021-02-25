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【ET講股通】梁耀康：風險未消退　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:10 2021/02/25

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恒指全日升355點，報30074點，大市成交2,568億元。

恒指未擺脫利淡 未宜太樂觀

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，聯儲局主席鮑威爾昨日放鴿，帶動美股向好，但恒指今日仍未完全擺脫利淡因素，雖然反彈，但未宜太樂觀，要看能否升穿昨日高位或跌穿昨日低位，才見新方向。其實A股今日亦一樣，未擺脫下降軌。

內房股急升  仍須保持警惕

板塊方面，今日焦點股是內房股，內地推出供地大改革，擬推住宅地「集中供地」，刺激內房股股價急升。不過，梁耀康認為，雖然土地成本價下降，但樓價未必賣得如現在般高，故措施影響未必完全正面。反而，內房股急升，背後可能炒作併購、內房整合，資本雄厚、已上市的內房企業料會併購小型企業，故若投資者有意買內房股，建議可買入負債比率較低、大型的內房股，但仍要保持警惕。

另外，金融股今日亦走強，雖然鮑威爾淡化通脹憂慮，但美10年期債息相對強，對股市壓力未完全消除，要留神。債息上升雖然有利金融股，但仍要存戒心。有兩隻內銀股走強，其中一隻是招行 （03968） ，但似乎無力破頂，現呈待變格局，若升穿62.3元可考慮止賺。

從不少新經濟股今日未夠彈力可見，資金對市場信心仍不大，投資者暫不宜太進取。

【「ET講股通」問股環節，包括：金沙中國、明源雲、 貓眼娛樂、中興通訊、美團：立即觀看


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欄名 : ET講股通

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