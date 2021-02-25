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【港元定期存款】新年收到利市錢點增值？ 中資行千元定存享1.8厘高息

Hot Talk 17:47 2021/02/25

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元宵節後拆利市，但眼下股市甚波動，利市錢做港元定存賺息較穩陣。

明天（2月26日）是中國情人節，年十五的元宵佳節，又是時候拆利市，保守族若有畏高症，怯於高追股票，在亂市下如何為利市錢急覓保值增值好出路？專家指，港元定期存款幾近零風險，且高息優惠選擇多，乃避險族於新一年開局首選的牛年聚財法。

現市況不少銀行允入場費低至1萬元亦享特惠息，包括中銀香港（02388）、滙豐（HSBC，00005）及恒生（00011）等大行。不過，萬元戶須注意兩大附帶條件，包括：1、普遍要求指定理財戶才享最高息；2、新資金，如恒生要求合資格新資金結餘，滙豐則須指定理財戶及新錢才享最高息。

低門檻港元定存可收幾高息？可按下圖作比較

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不過，自去年起銀行爭相搶攻遙距開戶的年輕客戶群，以數碼渠道開立戶口，低進場費下亦有高息，舉工銀亞洲為例，以手機應用程式敍造3個月有1.8厘，起存額僅1000元，假如避險族收到金牛大利是，足夠開戶賺3個月冠全城高息。

港元3個月定存近期成港銀吸存主戰場，最高息有幾多？【下一頁

至於虛擬銀行的要求更寬鬆，如小米（01810）旗下的天星（Airstar Bank）只須1000元，眾安（ZA Bank）、以及騰訊（00700）牽頭的富融（Fusion Bank）更低至1元等。

【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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