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【業績│地產股】信置半年基礎溢利跌逾兩成　中期息持平每股派14仙

股市 17:34 2021/02/25

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【業績│地產股】信置半年基礎溢利跌逾兩成　派中期息14仙

信置 （00083） 公布截至12月底止半年，撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為21.4億元，按年跌21.3%，每股基礎盈利為 0.3元，中期息每股14仙，與2019年持平。

計及非現金項目的投資物業重估虧損，股東應佔溢利12.86億元，按年跌53.8%，每股盈利0.18元。

期內，物業銷售總收入20.2億元，按年升6.9%；總租金收益18.4億元，按年跌12.6%，租金收益減少，主要反映新型冠狀病毒疫情所帶來的影響，包括出租率下降、向部分租戶提供租金寬減，以及續租租金負增長。投資物業組合整體出租率約90%，當中商舖物業出租率下跌6個百分點至91%。

展望今年，集團預計有5個住宅項目 有機會2021年取得預售樓花同意書。

另外，信和酒店 （01221） 公布，上半財年盈轉虧，蝕4548萬元，每股虧損3.98仙，不派中期息。

相關文章：【業績│地產股】新地半年基礎溢利升三成至175億元　中期息維持1.25元

【大孖沙表態】新地郭炳聯：愛國者掌香港管治權　香港才能長治久安

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編輯：吳敏芳

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