【業績│零售股】bossini半年虧損8713萬、同店銷售跌22%　關閉部分港澳分店拓展內地版圖

▲ 【業績│零售股】bossini半年虧損8713萬 同店銷售跌22%

bossini堡獅龍 （00592） 公布，受疫情爆發持續對本地零售業造成不利影響，截至去年底止半年虧損8712.9萬元，收益減少25%至4.68億元。同店銷售及同店毛利分別下跌22%及25%，兩者跌幅分別較前一年同期高12個百分點及10個百分點。

短期內港澳旅客人數不會大幅反彈

bossini去年獲李寧旗下的非凡中國 （08032） 入主，入主後bossini管理層出現重大變動。bossini預期，短期內港澳旅客人數不會大幅反彈或零售環境難以恢復正常，因此打算維持精簡的營運及管理架構，目前整體店舖租金開支仍然維持在一個非常不合理的水平，難免需要關閉若干錄得虧損的零售店舖，倘若業主不願意就集團要求作出合理回應，將關閉相關店舖。

關閉港澳店的同時，bossini稱將於內地拓展業務，擴大版圖，主要集中於較佳的購物中心開設直接管理店舖，並於不同省市重新開設特許經營店舖。

bossini早前「二供一」供股集資近3億元【下一頁】

香港及澳門市場同店銷售跌28%

香港及澳門市場方面，包括零售及出口特許經營業務的收益為2.55億元，跌38%。直接管理店舖的同店銷售額跌28%，同店毛利則跌33%。淨零售樓面總面積減少至105,700平方呎，每平方呎銷售額下降26%至4,500元。直接管理店舖數目減少1間至37間；分類業績虧損擴大至7400萬元。

店舖數目較6月底減少55間

內地市場方面，收益增加2%至1.65億元。同店銷售額跌8%，同店毛利則錄得10%跌幅，每平方呎銷售額增加19%至1,900元，淨零售樓面總面積減少24%至129,200平方呎。內地直接管理店舖總數減少18間至136間；分類業績虧損1600萬元。

非凡中國入主bossini後，管理層出現變動【下一頁】

bossini半年毛利跌24%至2.42元，毛利率則增加1個百分點至52%。截至去年底，現金淨額結餘2.48億元。截至去年底，店舖數目為927間，較去年6月底減少55間；包括190間直接管理店舖及737間特許經營店舖。

相關文章：【bossini】堡獅龍上季收益跌39% 若經營持續嚴峻「將大幅縮減港澳業務」

相關文章：【bossini易主】多位非凡中國高層入主bossini董事局 前Guess CEO出任主席

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

編輯：陳韻妍