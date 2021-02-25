▲ 【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多

炒樓、炒車位、炒iPhone、炒黃牛飛，不可否認港人擅長炒賣，隨着英國放寬持國民海外護照（BNO）港人的移民資格，港人亦將炒樓絕技帶到英國，有教授港人投資英國樓套戥賺錢的投資課程，吸引數以千計港人參加。有英國地產業人士稱，近期與港人的洽商顯著增多。

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英國對港人移民打開大門，港人通過俗稱「5+1方案」的BNO留英計劃，申請BNO居留簽證。惟英國經濟受疫情重挫，市道低迷下，如何獲取穩定現金流，應付生活開支？英國整體樓價不算太高，以港人的購買力，不少人盤算買樓收租。

地產公司Sotheby’s International Realty倫敦住宅部門主管Guy Bradshaw直言，有意移民的港人在英國買的趨勢近半年愈來愈明顯，他個人明顯多了與港人透過Zoom進行視像會議，來自香港的資金亦愈來愈多。

英國置業需求旺盛下，連帶相關資訊亦變得渴市，本港提供英國樓市資訊的組織英國業主會（UK Property Owner Association），有主打曼徹斯特投資的課程，吸引數以千計港人參加。

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有剛移居英國的港人郭小姐，早於2019年便有部署，在曼徹斯特買入一間排屋放租，再以租金收入另租一個較細的單位及償還按揭。隨着按息持續走低，郭小姐稱有意將物業加按，再購入另一間物業。

放寬港人移民的政策，對英國最立竿見影的影響，可能是帶旺樓市。英國樓市研究機構Hamptons International Housing Market Forecasts（HIHMF）發表報告指，去年香港人在倫敦市中心購買物業的比例大增3倍，幾乎每10位買家中，就有1位為港人。

責任編輯：林建忠