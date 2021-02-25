  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多

環球社會熱點 18:25 2021/02/25

分享：

【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多

炒樓、炒車位、炒iPhone、炒黃牛飛，不可否認港人擅長炒賣，隨着英國放寬持國民海外護照（BNO）港人的移民資格，港人亦將炒樓絕技帶到英國，有教授港人投資英國樓套戥賺錢的投資課程，吸引數以千計港人參加。有英國地產業人士稱，近期與港人的洽商顯著增多。

【BNO移民英國】港人狂掃倫敦豪宅 近1成為港人買家【下一頁】

英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟【下一頁】

英國對港人移民打開大門，港人通過俗稱「5+1方案」的BNO留英計劃，申請BNO居留簽證。惟英國經濟受疫情重挫，市道低迷下，如何獲取穩定現金流，應付生活開支？英國整體樓價不算太高，以港人的購買力，不少人盤算買樓收租。

地產公司Sotheby’s International Realty倫敦住宅部門主管Guy Bradshaw直言，有意移民的港人在英國買的趨勢近半年愈來愈明顯，他個人明顯多了與港人透過Zoom進行視像會議，來自香港的資金亦愈來愈多。

英國置業需求旺盛下，連帶相關資訊亦變得渴市，本港提供英國樓市資訊的組織英國業主會（UK Property Owner Association），有主打曼徹斯特投資的課程，吸引數以千計港人參加。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【BNO移民英國】過半英國僱主有意招聘 邊九個行業最想請人？【下一頁】

【BNO移民】英國據報或加稅 以拯救英國經濟【下一頁】

有剛移居英國的港人郭小姐，早於2019年便有部署，在曼徹斯特買入一間排屋放租，再以租金收入另租一個較細的單位及償還按揭。隨着按息持續走低，郭小姐稱有意將物業加按，再購入另一間物業。

放寬港人移民的政策，對英國最立竿見影的影響，可能是帶旺樓市。英國樓市研究機構Hamptons International Housing Market Forecasts（HIHMF）發表報告指，去年香港人在倫敦市中心購買物業的比例大增3倍，幾乎每10位買家中，就有1位為港人。

責任編輯：林建忠

相關文章

【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多
今日
【BNO移民英國】複製樓市套戥絕技 英地產界：港人洽商顯著增多
紐約發現變種新冠病毒株 恐削疫苗效用
今日
紐約發現變種新冠病毒株 恐削疫苗效用
英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟
今日
英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟
【英國疫情】英國官員：夏天或不再強制戴口罩
今日
【英國疫情】英國官員：夏天或不再強制戴口罩
拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令
今日
拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令

上一篇文章

Moderna研發針對南非變種疫苗加強劑 將展開臨床測試

下一篇文章

英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底