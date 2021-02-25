【新股IPO】昭衍新藥6127明日掛牌 暗盤潛水暫跌逾4%

新股必賺暫已告一段落？將於明日掛牌的昭衍新藥（新上市編號：06127），於多個暗盤交易場均告潛水，其中在富途暗盤交易平台開市報151元，為全日高位，暫低見140元；至於耀才暗盤平台同樣高見151元，最新報143.2元，較招股價低5.2%，以一手100股計，每手帳面暫時蝕780元。

昭衍新藥以每股151元定價，集資淨額62.86億元，一手中籤率5%，投資者要抽60手，即6000股才能穩獲一手。該股是次計劃發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手100股，入場費15,252元。

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記者：張以正