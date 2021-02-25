紐約發現變種新冠病毒株 恐削疫苗效用

美國的新冠肺炎疫情持續，有專家發現美國紐約近來出現新變種病毒株，並命名為B.1.526。該變種病毒株於紐約有大範圍傳播跡象，區內的感染率近期明顯上升。專家憂慮紐約發現的變種新冠病毒或削弱新冠疫苗效用。

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來自哥倫比亞大學醫學中心的研究團隊成員指，他們於去年11月底首次於紐約發現變種新冠病毒株B.1.526，而去年12月底至今年2月中期間，紐約感染率持續上升，過去兩周已增至12.7%。研究員憂慮情況將會如英國及南非的變種病毒株般，演變成大規模傳播。

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另一方面，來自加州理工學院的團隊亦同樣發現變種新病毒株B.1.526，並表示紐約發現新變種病毒株的突變，與南非出現的變種新冠病毒B.1.351及巴西變種病毒P.1有相似之處。

根據兩個研究指，變種新病毒株B.1.526帶有2種基因突變，包括會使目前新冠疫苗失效的E484K突變，另為影響病毒人類細胞結合緊密程度，從而增加傳染率的S477N突變。這亦意味著，紐約的變種新冠病毒株或會導致目前的疫苗效用減弱。

責任編輯：郭麗明