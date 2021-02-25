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【摺疊手機】傳Google、小米相繼開發摺疊手機　由三星提供OLED面板

科技 18:35 2021/02/25

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外媒報道指，小米、Google計劃在本年內推出摺疊手機，並由三星（Samsung）供應OLED面板。

為搶攻摺疊手機市場，各大手機品牌均加快推出相關產品。華為推出旗艦摺疊手機Mate X2不久後，市場又有消息傳出，小米、Google均計劃在本年內推出摺疊手機，並由三星（Samsung）負責供應OLED面板。

＜＜【華為摺機】華為旗艦摺疊手機Mate X2登場　約售21599港元起

＜＜三星推摺疊手機「Buy and Try」計劃　允許用戶在3個月試用期内無條件退貨

據韓國媒體《The Elec》報道，目前三星正開發可摺疊OLED面板，未來將供貨給OPPO、小米及Google。報道指出，三星會為OPPO 開發垂直式摺疊屏幕，設計類似於三星 Galaxy Z Flip，展開後屏幕約為7.7吋。而小米的摺疊手機，屏幕可能會由向外對摺改為向內對摺。報道也表示，三星正為Google開發的OLED屏幕尺寸約為7.6吋，但就未有透露更多相關消息。

去年OPPO曾與內地廠商京東方、Visionox合作開發可摺疊面板。但三星較早開始研發摺疊手機，並已推出Galaxy Z Fold、Z Flip系列產品，在研發摺疊屏幕上會較有經驗，相信OPPO仍會選擇三星作為合作夥伴。

責任編輯：李寶如

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