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【吹奏摩笛】大摩上調年底恒指目標價5.7%至29600點（附亞太指數最新目標）

股市 17:16 2021/02/25

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大摩上調年底恒指目標價5.7%至29600點

摩根士丹利發表研究報告指，由於對人民幣兌美元強勢的看法更樂觀，以及A股企業廣泛的正面公告，調升MSCI中國指數、滬深300指數、國指及恒生指數的目標價。其中，大摩將恒指今年底目標價由28000點上調至29600點，在最牛的情境下，料恒指或可高見38900點。

瑞銀調高恒指目標價7%至30600點，看【下一頁】

大摩對各亞太主要指數最新目標價

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不過，大摩指出，內地持續收緊信貸政策，以及環球資金連續21周流入新興市場的情況或中斷，導致目前對上述指數的預測市盈率共識不可持續。同時，中國股票的估值偏高，當中20%的MSCI中國指數的股票以10倍以上的市銷率交易，令市場對流動性及風險胃納變化更為敏感。

冠軍分析師張憶東料25隻股份有望迎接北水，看【下一一頁】

大摩相信，即使疫苗推出放緩或出現新變種病毒削弱全球經濟復甦前景，相信中國市場下行空間較細，皆因中國已展示有效的防疫措施。

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編輯：袁諾曦

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