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【長實新盤】日出康城SEA TO SKY盡推百伙　兩房海景折實最平796.3萬

股樓投資 17:54 2021/02/25

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繼早前奪得啟德跑道區住宅地後，長實集團（01113）再有新部署，並推出日出康城SEA TO SKY最後一張價單，合共103伙，全數為兩房海景單位，以最高總折扣率，即18%計，最平單位為1座5樓C室，實用面積481平方呎，折實價796.3萬元，呎價約16,555元。 

據價單顯示，該批單位價單售價由971.1萬元起，至最貴1,165.7萬元，實用呎價則約20,189元至24,185元，扣除最高折扣優惠後，單位折實價由796.3萬元起，至最貴955.87萬元。長實地產投資董事郭子威說，上述單位加價約2%推出，並將於周六（27日）收票，最快下周發售。談到日後部署，長江實業高級營業經理楊桂玲透露，集團將於第二季推售洪水橋項目，涉及340伙單位。 

此外，新地旗下何文田太子道西新盤Prince Central，本周公布樓書，最快下周開放示範單位及公布首張價單。資料顯示，項目位於太子道西195號，提供101伙，實用面積由251平方呎起，至最大1,351平方呎，主打開放式及一房間隔，合計佔總供應逾76%。

【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？【下一頁

示範單位：2座50樓H室

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撰文 : 黃卓賢

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