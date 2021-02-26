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歐盟冀3個月內推疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視（附各國政策）（第二版）

環球社會熱點 19:02 2021/02/26

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新冠病毒疫情下，歐洲國家紛紛設置嚴格出入境阻制，嚴重打擊商貿往來。歐盟峰會焦點討論如何重開邊境，各成員國已同意設立疫苗護照制度，並確認會在3個月內推出。惟歐盟可能只接受獲歐盟藥品管理局批准的疫苗，意味中國科興、國藥及俄羅斯的新冠疫苗暫時不合資格。

（第二版內文更新：歐盟同意3個月內為合資格公民發放疫苗護照）

8成牛津疫苗已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打 【下一頁】

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席虛擬峰會後見記者，宣布用以辨識已接種疫苗的民眾的系統，快將推出。她解釋，需求進行技術上的準備工作，預料需時約3個月，建立一套可供歐洲各國使用的系統。

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據悉，疫苗護照只會發給完成接種疫苗人士、證明已經帶有抗體人士和病毒檢測呈陰性結果人士。

歐洲獨立智庫Bruegel總監沃爾夫（Guntram Wolff）表示，現在部分國家已經有疫苗通行證，並將投入使用，所以可在現有通行證的基礎上再作調整，操作應該十分簡單。

有國家對疫苗護照政策態度遲疑，《路透社》報道指，德國和法國的接種新冠疫苗計劃是自願性質，他們擔心措施將對選擇不接種疫苗，或尚未接種疫苗的人造成歧視。法國政府周三（24日）態度強硬地表示反對政策，認為現在考慮疫苗護照還「為時過早」（premature）。

印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑 【下一頁】

疫苗護照早有風聲傳出，《美國之聲》（Voice of America）早前報道，歐盟成員國對接受哪些疫苗有分歧，據報有意見提倡只接受獲歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）批准使用的疫苗。

惟目前匈牙利的疫苗接種計劃中，使用的是未獲EMA批准的國藥疫苗。據報匈牙利亦有嘗試購買俄羅斯「衛星5號」（Sputnik V），該疫苗同樣未獲EMA批准使用。

目前EMA只批准使用美國輝瑞（Pfizer）及Moderna，以及英國牛津3種新冠疫苗。

《路透社》周四報道，疫苗護照提議已獲南歐國家希臘、意大利等支持，但許多政策細節仍未確定，包括是否採用電子模式及是否只向完成兩劑接種者發放等。

新冠肺炎疫情下，各國的封城政策重創經濟，一眾南歐地中海國家如希臘、西班牙等尤其殷切期盼疫苗護照制度成事。這些國家對外地旅客相當依賴，疫情令旅遊業受重創，當地政府急於在夏天旅遊旺季前，設法重啟旅遊。

責任編輯：李俊儀

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