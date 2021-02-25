  • 20°C
香港時間 : 2021225日 (四) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】歐盟商疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視（附各國政策）

環球社會熱點 18:53 2021/02/25

分享：

新冠肺炎疫情嚴重打擊各國旅遊業，隨著各國陸續開展接種新冠疫苗計劃，外界開始研究重開旅遊業的可能性。歐盟當地時間周四（25日）開會，擬為已經接種新冠疫苗的歐盟公民，提供疫苗護照，以便重啟旅遊業。但歐盟成員國意見有分歧，有國家認為設疫苗護照是言之尚早，德法都擔心未接種者遭歧視。

研究指英國人最願意接種新冠疫苗 近9成人肯打 【下一頁】

疫苗護照提議已獲南歐國家希臘、意大利等支持，但許多政策細節仍未確定，包括是否採用電子模式、是否只給完成兩劑接種者頒發等等。《路透社》引述視像會議的一份聲明草案報道，有領導人呼籲繼續採用疫苗接種證書方式。

新冠肺炎下各國的封城政策重創多國經濟，當中以歐洲南部希臘、西班牙等尤為嚴重，因為該區國家經濟更為依賴旅遊業。隨著接種計劃的進行，這些國家不斷推動各國採用適用全歐盟的「疫苗護照」，以便重啟旅遊業。

但亦有國家持反對意見，例如德國和法國。這些國家接種新冠疫苗計劃是自願性質，他們擔心措施將對選擇不接種疫苗，或尚未接種疫苗的人造成歧視。

法國政府周三（24日）態度強硬地表示反對政策，認為現在考慮疫苗護照還「為時過早」（premature）。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用
今日
【強生疫苗】有效率66% 有望獲美國批准緊急使用
以色列奇招鼓勵打疫苗 立法准分享未接種者資料
今日
以色列奇招鼓勵打疫苗 立法准分享未接種者資料
【新冠疫苗】研究指英國人最願意接種 近9成人肯打
今日
【新冠疫苗】研究指英國人最願意接種 近9成人肯打
【英國疫情】英國官員：夏天或不再強制戴口罩
今日
【英國疫情】英國官員：夏天或不再強制戴口罩
英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟
今日
英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）

下一篇文章

Moderna研發針對南非變種疫苗加強劑 將展開臨床測試
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月25日 時間19:00）
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底