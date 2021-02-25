【新冠疫苗】歐盟商疫苗護照 德法憂未接種者遭歧視（附各國政策）

新冠肺炎疫情嚴重打擊各國旅遊業，隨著各國陸續開展接種新冠疫苗計劃，外界開始研究重開旅遊業的可能性。歐盟當地時間周四（25日）開會，擬為已經接種新冠疫苗的歐盟公民，提供疫苗護照，以便重啟旅遊業。但歐盟成員國意見有分歧，有國家認為設疫苗護照是言之尚早，德法都擔心未接種者遭歧視。

研究指英國人最願意接種新冠疫苗 近9成人肯打 【下一頁】

疫苗護照提議已獲南歐國家希臘、意大利等支持，但許多政策細節仍未確定，包括是否採用電子模式、是否只給完成兩劑接種者頒發等等。《路透社》引述視像會議的一份聲明草案報道，有領導人呼籲繼續採用疫苗接種證書方式。

新冠肺炎下各國的封城政策重創多國經濟，當中以歐洲南部希臘、西班牙等尤為嚴重，因為該區國家經濟更為依賴旅遊業。隨著接種計劃的進行，這些國家不斷推動各國採用適用全歐盟的「疫苗護照」，以便重啟旅遊業。

但亦有國家持反對意見，例如德國和法國。這些國家接種新冠疫苗計劃是自願性質，他們擔心措施將對選擇不接種疫苗，或尚未接種疫苗的人造成歧視。

法國政府周三（24日）態度強硬地表示反對政策，認為現在考慮疫苗護照還「為時過早」（premature）。

責任編輯：李俊儀