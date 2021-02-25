▲ 【股票印花稅】許正宇：如期8月起調高印花稅稅率 沒有「Plan B」

財政司司長陳茂波於昨日（24日）發表最新一份財政預算案，計劃上調股票交易印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。財經事務及庫務局長許正宇表示，當局計劃在8月1日起上調股票印花稅稅率，沒有「Plan B」（第二計劃）。

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他強調市場確定性十分重要，指整體金融市場波動涉及各方面，難以因為個別原因，強調香港市場不是鬥平而是鬥好。至於如何提升來港上市企業種類，他指出預算案中提到港交所 （00388） 會檢視第二上市制度，包括是「同股不同權」公司是否僅限新經濟企業等，之後會作市場諮詢。

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他又指，政府希望本港股債市場雙強，因此將債券計劃及綠色債券計劃借款上限提升，未來5年因應市場情況發行約1755億綠色債券，當中首次發行零售綠色債券，亦會由市場基建入手，提升結算系統等，支持債券通將來南向交易。

編輯：吳敏芳

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