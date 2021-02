【網易業績】網易上季經調整盈利16億、美股跌4% 丁磊：中國Android渠道分成不健康

▲ 網易上季經調整淨利潤16億元,略低於市場預期的17億元。

網易 (09999) 公佈季績,上季淨收入按年增長25.6%至198億元(人民幣,下同),非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為16億元,按年跌56%,並略低於市場17億元預期。網易美股早段曾跌5.5%,最新仍跌4%,報112.8美元,較港低3.8%。

網易港股今日收市報181.8元,升1.2%,成交5.9億元。

去年第四季度,網易在線遊戲服務淨收入為134億元,按年增加15.5%,有道淨收入為11億元,按年增加170%,創新及其他業務淨收入為53億元,按年增加41%。

網易首席執行官兼董事丁磊表示,新年伊始推出了《天諭》手遊,為2021年第一季度帶來良好開端,公司期待今年陸續發佈多款新品,為2021年的穩健增長鋪平道路。網易即將推出的新品包括:《忘川風華錄》、《無盡的拉格朗日》、《哈利波特:魔法覺醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®:不朽™》 和《寶可夢大探險》等。

丁磊:Android渠道分成不健康

丁磊回應近期內地Android渠道收入分成爭議,稱中國Android商店收入分成高達50%,全球最貴,目前的分成比例不健康,對產業生態不利,希望能與國際接軌,降至更合理的比例。

他續指,2021年對網易海外遊戲發行是重要的一年,因《無盡的拉格朗日》、《哈利波特:魔法覺醒》均會在全球發行,希望迎來豐盛的一年。目前網易幾款重點遊戲包括《哈利波特:魔法覺醒》、《暗黑破壞神:不朽》、《寶可夢大探險》全部獲得版號,預計年內在全球發行。

網易宣佈去年第四季度派發每股0.012美元。另外董事會批准了一項股份回購計劃,從2021年3月2日開始,在不超過24個月的期限內,可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股。

