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【網易業績】網易上季經調整盈利16億、盤前轉跌 丁磊：中國Android渠道分成不健康

新經濟追蹤 21:17 2021/02/25

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網易上季經調整淨利潤16億元，略低於市場預期的17億元。

網易 （09999） 公佈季績，上季淨收入按年增長25.6%至198億元（人民幣，下同），非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為16億元，按年跌56%，並略低於市場17億元預期。網易美股盤前曾升近4%，其後轉跌，曾跌逾2%。

網易港股今日收市報181.8元，升1.2%，成交5.9億元。

去年第四季度，網易在線遊戲服務淨收入為134億元，按年增加15.5%，有道淨收入為11億元，按年增加170%，創新及其他業務淨收入為53億元，按年增加41%。

網易《暗黑破壞神︰不朽》早前獲發遊戲版號，請按【下一頁】

網易首席執行官兼董事丁磊表示，新年伊始推出了《天諭》手遊，為2021年第一季度帶來良好開端，公司期待今年陸續發佈多款新品，為2021年的穩健增長鋪平道路。網易即將推出的新品包括：《忘川風華錄》、《無盡的拉格朗日》、《哈利波特：魔法覺醒》、《The Lord of the Rings： Rise to War》、《超激鬥夢境》、《倩女幽魂隱世錄》、《暗黑破壞神®：不朽™》 和《寶可夢大探險》等。

丁磊：Android渠道分成不健康

丁磊回應近期內地Android渠道收入分成爭議，稱中國Android商店收入分成高達50%，全球最貴，目前的分成比例不健康，對產業生態不利，希望能與國際接軌，降至更合理的比例。

他續指，2021年對網易海外遊戲發行是重要的一年，因《無盡的拉格朗日》、《哈利波特：魔法覺醒》均會在全球發行，希望迎來豐盛的一年。目前網易幾款重點遊戲包括《哈利波特：魔法覺醒》、《暗黑破壞神：不朽》、《寶可夢大探險》全部獲得版號，預計年內在全球發行。

網易宣佈去年第四季度派發每股0.012美元。另外董事會批准了一項股份回購計劃，從2021年3月2日開始，在不超過24個月的期限內，可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股。

（第二版加入丁磊言論）

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編輯：陳健婷

港股 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 美股 丁磊

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