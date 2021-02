亞馬遜副總裁Jeff Blackburn宣佈離任 與Jeff Bezos不續任CEO有關 結束22年任職生涯

據外媒報道,亞馬遜管理層即將面臨人事變動,其中一位高層人員宣布即將離開該公司。亞馬遜高級副總裁 Jeff Blackburn 於週二(22日)發送了一份內部備忘錄,宣布他離開公司的消息,該備忘錄已經發送至亞馬遜“「S-Team」團隊的行政人員手上。

大學研究: Amazon Air 迅速擴展業務 或成立自家航空公司:【下一頁】

這位於亞馬遜工作了22年高級副總裁在過去一年一直休假,而他在亞馬遜的職業生涯當中亦擔任過不少重要職位,包括領導公司的Prime Studios。據悉,Jeff Blackburn在首席執行官Jeff Bezos表示將在今年第三季離任,並將其職位轉交至雲端運算的「主腦」Andy Jassy 後便萌生去意,另外Andy Jassy亦會出任董事長一職。除傑夫·布萊克外,被視為「Bezos 第二」的亞馬遜消費者業務負責人 Jeff Wilke 的亦於今年1月宣布即將退休,意味該公司在貝佐斯離任後,將經歷大洗牌。

Amazon正開發新智能設備 監測睡眠呼吸暫停 鼻鼾大朋友要留意:【下一頁】

對於 Jeff Blackburn 的離去,Jeff Bezos 也深感可惜,他表示:「Jeff Wilke 對市場策略、廣告、Prime Video以及Amazon Studios等業務作出非常大的貢獻,同時為團隊上下提供了不少幫助。

Blackburn 離開亞馬遜後的去向未明,但他與 Bezos 似乎一早有過對話,並分享了他的計劃。Bezos在網誌寫道: 「儘管消息還未可公佈,s但沒有準備好分享,jblack(Blackburn在亞馬遜內部的暱稱)將令我非常懊惱,我可以向您保證,這是一個非常令人振奮的消息(Though it's not quite ready to be shared, jblack [Blackburn's nickname inside Amazon] has kept me in the loop on his next chapter, and I can assure you it's a very exciting one!)」

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

責任編輯:翁嘉陽