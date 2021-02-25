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亞馬遜副總裁Jeff Blackburn宣佈離任 與Jeff Bezos不續任CEO有關 結束22年任職生涯

環球政經 16:49 2021/02/25

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據外媒報道，亞馬遜管理層即將面臨人事變動，其中一位高層人員宣布即將離開該公司。亞馬遜高級副總裁 Jeff Blackburn 於週二（22日）發送了一份內部備忘錄，宣布他離開公司的消息，該備忘錄已經發送至亞馬遜“「S-Team」團隊的行政人員手上。

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這位於亞馬遜工作了22年高級副總裁在過去一年一直休假，而他在亞馬遜的職業生涯當中亦擔任過不少重要職位，包括領導公司的Prime Studios。據悉，Jeff Blackburn在首席執行官Jeff Bezos表示將在今年第三季離任，並將其職位轉交至雲端運算的「主腦」Andy Jassy 後便萌生去意，另外Andy Jassy亦會出任董事長一職。除傑夫·布萊克外，被視為「Bezos 第二」的亞馬遜消費者業務負責人 Jeff Wilke 的亦於今年1月宣布即將退休，意味該公司在貝佐斯離任後，將經歷大洗牌。

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對於 Jeff Blackburn 的離去，Jeff Bezos 也深感可惜，他表示：「Jeff Wilke 對市場策略、廣告、Prime Video以及Amazon Studios等業務作出非常大的貢獻，同時為團隊上下提供了不少幫助。

Blackburn 離開亞馬遜後的去向未明，但他與 Bezos 似乎一早有過對話，並分享了他的計劃。Bezos在網誌寫道： 「儘管消息還未可公佈，s但沒有準備好分享，jblack（Blackburn在亞馬遜內部的暱稱）將令我非常懊惱，我可以向您保證，這是一個非常令人振奮的消息（Though it's not quite ready to be shared, jblack [Blackburn's nickname inside Amazon] has kept me in the loop on his next chapter, and I can assure you it's a very exciting one!)」 

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責任編輯：翁嘉陽

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