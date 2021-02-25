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【業績│地產股】新地半年基礎溢利升三成至175億元　中期息維持1.25元

股市 16:41 2021/02/25

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【業績│地產股】新地半年基礎溢利升三成至175億元　中期息維持1.25元

新鴻基地產 （00016） 公布，截至去年底止半年度基礎溢利174.82億元，升30.2%，主要因因是本財政年度的香港出售發展項目大部分已於上半年落成。若計及投資物業公平值變動影響，半年純利135.78億元，倒退12%。新地派發中期息1.25元，與去年相同。

【大孖沙表態】新地郭炳聯：愛國者掌香港管治權　香港才能長治久安

期內物業銷售溢利大增八成至123.66億元，按所佔權益計算，合約銷售額約147億元。租金收入方面，跌3%至123.61億元，淨租金收入跌2%至94.96億元，主要受香港出租物業組合租金下跌影響。

新地上半年透過農地轉換新增一幅位於屯門掃管笏的住宅地皮，可建總樓面面積約61.4萬方呎，將發展為多戶型的大型住宅項目；新地持有項目75.2%權益。期內集團亦透過協商，購入一幅位於屯門的工業用地，並計劃更改為寫字樓及零售用途，改劃後可建樓面面積約77.2萬方呎；新地佔69.9%權益。

截至去年底，按所佔樓面面積計，新地在香港的土地儲備為5600萬平方呎，當中包括約2230萬平方呎為發展中物業，足夠未來五年發展需要。

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【銀娛業績】銀娛去年EBITDA虧損10億不派息　主席呂志和﹕下半年擬考慮派息
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