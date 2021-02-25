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【小米股價】小米印度新設三廠 99%手機、所有電視本地製造

新經濟追蹤 17:12 2021/02/25

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小米印度主管Manu Jain表示，三家新廠房開設後，小米在印度銷售的99%智能手機、所有電視將在本地製造。

小米 （01810） 擬在印度開設兩間新手機製造工廠以及一間電視製造廠，小米印度業務主管、全球副總裁Manu Jain接受外媒訪問時表示，新廠房的設立意味小米在印度銷售的99%的智能手機，以及所有的電視產品，都將在印度生產。

小米今日走勢反復，高見27.55元，曾升2.6%，全日收報26.85元，無升跌，成交額49億元。

Manu Jain稱，去年起已小批量出口至孟加拉國、尼泊爾等鄰近國家，現時首要任務是要滿足印度當地需求，相信現時需求仍顯著大於供應，一旦印度本地需求得到100%的滿足，小米印度將會考慮提升出口。

紅米年度旗艦Redmi K40將於今日發佈，請按【下一頁】

他透露，其中一座手機製造工廠已經在北部建成投產，該廠房為小米與光弘科技（DGB）合作設立營運。第二座工廠將由比亞迪在印度南部的坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）建立。Manu Jain續指，在印度北部、南部均設立廠房，有助小米更靈活應對可能的封城措施。

至於新的電視製造工廠，則會由Radiant在印度南部的泰倫加納邦（Telangana）設立。小米另外在印度有一座由富士康、Flex營運的智能手機工廠，以及由Dixon Technologies營運的電視製造廠。

全球電子產品供不應求，Manu Jain指小米也受到影響，但每個季度都見到「顯著的改善」。

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小米稱尚未立項造車，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

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