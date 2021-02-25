聯儲局維持鴿派　美債息居高不下

聯儲局主席鮑威爾在一連兩日的聽證會上放鴿，一方面淡化通脹及經濟過熱風險，表示可能需時3年才達致通脹目標，另一方面維持貨幣刺激政策，指出離經濟全面復甦仍有一段長時間。聯儲局維持放水，意味美國將同時出台財政擴長及貨幣刺激政策，市場樂觀情緒升溫，遏止近日債息急升的憂慮，美股揚升。美國10年期債息攀升至1.4%，在經濟重開及拜登的大規模財政刺激政策下，聯儲局加碼寬鬆打壓債息上升的機會不大，再通脹交易抬頭似乎仍是本年的大方向。美元重回90關口，但似乎在該水平逐步企穩。

人民幣維持在6.45水平附近窄幅上落，春節假期後人民幣交投淡靜，投資者正在等待1至2月份數據確認中國經濟復甦動力，3月初的兩會亦為政策前景帶來啟示。筆者認為，本年度人民幣上升空間較為有限，儘管中國復甦步伐穩健，美國經濟重開的反彈動力亦不容忽視，在拜登的財政刺激下，本年中美的增長差距可能會收窄至2%左右，中美債息息差亦正在減少，海外投資人民幣資產的熱情或有所冷卻。