【機迷熱話】PS5將於本周舉行State of Play發布會　公佈超過10款PS5遊戲新作

▲ 索尼最新透露，將於明（26 日）舉行綫上直播，發布PS5 及 PS4 的遊戲新作，機迷們不容錯過！

不少機迷苦等已久的PS5遊戲陣容，近日終於有最新消息！據索尼互動娛樂公司（Sony Interactive Entertainment, SIE）最新透露，官方將於明（26 日）舉行綫上直播，發布PS5 及 PS4 的遊戲新作。

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Sony表示，將在本週五舉行「State of Play」綫上活動，直播時間約30分鐘，並會透過官方 YouTube及Twitch頻道播放。報道指出，預計Sony屆時會公布超過10 款遊戲資訊。當中包括2款新遊戲作品，以及在去年6月PS5發表會上公布的遊戲新消息。

消息指出，Sony在本次發布會僅公布遊戲資訊，並不會提及關於PlayStation硬件、業務情況等消息。據了解，Sony在去年 PS5 發布會中，發表《 SPIDER-MAN Miles Morales 》、《 Resident Evil VILLAGE 》等共26款遊戲，但到目前為止，仍有不少遊戲尚未有任何消息更新。

責任編輯：李寶如