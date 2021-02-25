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科企轉載新聞須付費 澳洲國會通過新聞議價法

環球政經 15:20 2021/02/25

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澳洲國會通過《新聞媒體議價法規》，Facebook、Google等科企需向當地媒體付費，才可轉載新聞內容，為全球首個通過有關法例並引入仲裁的國家。

Facebook與澳洲政府達成協議　將在未來幾天恢復當地用戶新聞頁面下一頁

《新聞媒體議價法規》當地時間周四獲國會通過。法案列明，科技企業可與新聞機構自行洽談有關轉載新聞內容的協議，有需要時監管部門可以介入並再給予一個月期限協商，若仍未能解決分歧，仲裁委員會將為新聞內容定價。

再見Google? 澳洲總理莫里森：Bing能提供相似服務彌補缺口下一頁

    點擊圖片放大
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澳洲財政部長佛萊登柏格(Josh Frydenberg)其後發新聞稿表示，法案將確保新聞媒體發行的內容可以得到公平報酬。他又認為有關法案是個重大的微觀經濟改革，將吸引世界各地注視澳洲國會。

法案訂立過程可謂一波三折，Google一度於法案聽證會威脅撤離澳洲; Facebook又曾禁止澳洲用戶於平台瀏覽新聞，但已於日前協商後決定撤回安排。

雖然法例有助提升新聞機構的議價能力，但有新聞機構擔心自己是規模小及知名度較低的傳媒機構，怕科企只跟規模較大的新聞機構簽約。

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撰文 : 馮卓謙

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