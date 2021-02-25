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蘋果M1 Mac存黑客入侵風險　官方已強化Mac原有安全保護功能

科技 16:22 2021/02/25

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Apple官方表示，M1芯片已進一步強化Mac原有的安全保護功能，以防止遭到攻擊。

蘋果（Apple）在去年首度推出自家M1芯片，並搭載旗下Mac mini、MacBook Air及MacBook Pro等產品。惟近日外媒報道指出，有安全研究機構揭發，市面上陸續出現針對M1 Mac的惡意軟件，引發蘋果電腦安全性問題。

＜＜【網絡安全】安全研究機構踢爆　近3萬部蘋果Mac感染電腦病毒

＜＜【經典回歸】蘋果iMac 2021外觀首度曝光　彩色機身設計再度回歸

近日有外媒報道，M1芯片已成為黑客攻擊目標，並推出針對M1 Mac的惡意軟件。對此官方表示，M1芯片已進一步強化Mac原有的安全保護功能，例如安全開機與加密儲存等。另外，macOS系統提供彈性與可配置性，可讓搭載M1的Mac電腦，提供全面運行完整性與資料保護技術，並透過機器學習保持使用者資料的隱私與安全。

另外，M1芯片將提供更多先進的運行安全功能，並深植於裝置執行程式碼的方式，包括 Kernel Integrity Protection （核心完整性保護）、Pointer Authentication Codes （指標認證碼）與 Fast Permission Restrictions （快速權限限制），上述功能讓針對Mac的攻擊變得更加困難。

Apple強調，所有Apple裝置的產品設計均結合硬體、軟體與服務三方，為使用者提供安全保護與透明度體驗，並著重保護用戶個人資料安全。

責任編輯：李寶如

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